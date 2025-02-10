【セリエA第24節】(サルデーニャ・アレーナ)カリアリ 2-1(前半0-0)パルマ<得点者>[カ]オウンゴール(57分)、F. Coman(70分)[パ]ジョバンニ・レオーニ(78分)<警告>[パ]ドリサ・カマラ(55分)、エルナニ(90分+1)