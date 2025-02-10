[2.9 リーグアン第21節 リヨン 4-0 スタッド・ランス]スタッド・ランスは9日、敵地でリーグアン第21節・リヨン戦を行って0-4で敗れた。この敗戦でリーグ戦10試合未勝利となった。FW伊東純也は右ウイングで後半43分までプレーし、DF関根大輝は伊東との交代で右サイドバックとして途中出場。FW中村敬斗は現地メディア『ユニオン』からふくらはぎに問題を抱えていることが報じられており、メンバー外だった。11月10日のル・アーブ