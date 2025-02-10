ここまで緻密に積み上げてきた伏線が繋がっていく気持ちよさと、改めて実感するバカリズム脚本の凄さ。第2章突入となる『ホットスポット』（日本テレビ系）第5話は、宇宙人の存在が世間に知られてしまう、絶体絶命の危機を回避していく物語である。 参考：『ホットスポット』今後も豪華ゲストが登場？小田玲奈Pが明かす伏線だらけの舞台裏 第5話のポイントは、大きく分けて2つある。まずは第1話から第4話まででちりばめら