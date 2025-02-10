９日午後７時頃、茨城県阿見町岡崎の無職男性（８８）方から出火、木造２階住宅を全焼し、近くの木造２階住宅も全焼、木造２階アパートも半焼した。県警牛久署によると、男性と妻（８４）と連絡が取れていないという。現場は阿見町立阿見第一小学校近くの住宅街。