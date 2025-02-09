週末にかけ、再びピークを迎えた今シーズン最強寒波。福島では外の様子を見るために家を出た女性が屋根からの落雪とみられる事故に巻き込まれ命を落とすなど被害が相次いでいます。■3m超え積雪・“落雪事故”死者も（草薙和輝アナウンサー）「時刻は午前7時です。新潟県の魚沼市ですが、急に雪が強く降ってきました。体中に今、雪が積もっています。そしてあちらの屋根、高く雪が積もっているのも分かります。」今シーズン最強か