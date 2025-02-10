プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭と彩り野菜のドレッシング炒め」 「タケノコの酢みそ和え」 「ナスと天かすのすまし汁」 の全3品。 ドレッシングで手軽に味付け。疲れた日にはお手軽メニューで。【主菜】鮭と彩り野菜のドレッシング炒め サラダだけでは勿体ない！ドレッシングを使ったメイン料理。 ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：249Kcal レシピ制作：管理栄養士