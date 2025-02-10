寒川町役場任期満了に伴う神奈川県の寒川町議選（定数１８）は９日、投開票され、新たな議員１８人の顔ぶれが決まった。投票率は前回を５・２３ポイント下回る３６・９９％で、過去最低を更新した。当選者の内訳は、現職１４人、元職１人、新人３人。党派別では公明３人、共産、自民、立民各２人、諸派１人、無所属８人。立民の茂内久代氏がトップ当選。女性は前回から１人減り、２人が当選した。現職１５人、元職１人、新人