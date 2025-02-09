新潟県警察本部9日午後8時45分ごろ、新潟市東区月見町の木造一部2階建て住宅が「燃えている」と近隣住民から119番があった。新潟県警によると、この家に住む80代夫婦と連絡が取れていない。焼け跡から男性とみられる遺体が見つかり、夫の可能性が高いとみて身元の特定を急ぐ。県警や地元消防によると、近くに住む80代男性が避難中に右手をけがして病院に救急搬送された。軽傷とみられる。現場はJR新潟駅から北東に約3.5キロの