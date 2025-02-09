日本テレビ系バラエティ番組『行列のできる相談所』(毎週日曜21:00〜)が、16日(19:58〜)の2時間SPで放送1,000回に到達。スペシャルMCに明石家さんまが登場する。明石家さんま2002年の放送開始から23年の間に、番組では29人の司会が登場。一方で存在感のある多くのレギュラー出演者が抜けていったが、番組初回から出演しているのは、北村晴男弁護士、住田裕子弁護士、丸山和也弁護士、そして磯野貴理子だ。出演者の中から政治家が誕