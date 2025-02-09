Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥é¥¦ー¥ë¤¬¼«¿È¤ÎTikTok¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖSticky (feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)¡×¤ÇÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ Æ°²è¡§¥é¥¦ー¥ë¤Î¡ÖSticky¡×¥À¥ó¥¹ ¢£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡ÖSticky¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ ¥À¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖSticky