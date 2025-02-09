ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇ¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤ÈÌ§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬ÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆMC¤òÃ´Åö¡£ËÁÆ¬¡¢Ì§ÎØ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡ÈW¤Ï¤ë¤«¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿°½À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤«µ¤