ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê60¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¼Çµï¤òÀä»¿¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎµÀ±ÎÃ¤¬¥²¥¹¥È¡£°¤Éô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇTBSÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡Ê¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÎµÀ±¤È¶¦±é¡£¤½¤ó¤ÊÎµÀ±¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤Ç¡ÖºÇ½é²ñ¤Ã¤¿¤È¤­¤ÏÀ¸°Õµ¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡ÖÉÃ»¦