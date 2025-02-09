´é¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤áÉñÂæ¤òµÙ±éÃæ¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£3·î4Æü¤Î¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢½éÉñÂæ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÎÉñÂæÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬...¤ªÂÔ¤¿¤»Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯¡¢»°·îÂç²ÎÉñ´ì ÄÌ¤·¶¸¸À¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡ÙÂçÀ±Í³ÎÉÇ·½õÌò¤Ç»°·î»ÍÆü¤Î½éÆü¡Ê½Ë¡ËÌë¤ÎÉôA¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÉüµ¢¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê