²£ÉÍ¤Î£²¶èÊÒÁÒ¡ÊÃæ±û¡Ë¤«¤éÏÂÅÄ¡Ê±¦¡Ë¤Ø¤Î¤¿¤¹¤­ÅÏ¤·¡áÂè£²Ãæ·Ñ½ê¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»ÔÄ®Â¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¿¤¹¤­¤ò¤Ä¤Ê¤°Âè£·£¹²ó»ÔÄ®Â¼ÂÐ¹³¤«¤Ê¤¬¤ï±ØÅÁ¤Ï£¹Æü¡¢Ã°Âô¸Ð¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡Ê£·¶è´Ö¡¢£´£²¡¦£²£³£¶¥­¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬£²»þ´Ö£±£°Ê¬£³£¶ÉÃ¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³£´£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£³°Ì¤ÎÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ï£²°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Ï½øÈ×½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â£³¶è¤ÎÏÂÅÄÀ²Ç·¡ÊÀì½¤Âç¡Ë¤¬¶è´Ö£³°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç£³¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ£²°Ì¤Ë