¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Í¥®¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Â©»Ò¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉü¿¦¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¥Ê¡£°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÉ×¤¬Äê´üÅª¤Ë1¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢É×¤Ï½÷¾å»Ê¡¦¹õÍø¤Î²È¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¡¢¤½¤Î¸åÄê´üÅª¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤¬ºÊ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¡£¤¹¤ë¤È¹õÍø¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë1¿Í¤Î»þ´Ö