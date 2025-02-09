¼¡²ó¤Î¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¤Ï2·î16Æü(Æü)19»þ58Ê¬¡Á21»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡£2002ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿23Ç¯¡ª1000²óÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡ª°ìÌÐ¡¦¤¢¤Î¡¦¥Û¥é¥óÀé½©¡¢ÅÜ¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¤ªÇº¤ß¡ª´äÅÄ¹äÅµ¤È³§¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¡ª¤µ¤ó¤Þ¤ÎÇüÂç¤Ê°ä»º¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹Ô¤­Àè¡Ä¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡ÛÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¢¨50²»½ç¤¢¤Î´äÅÄ¹äÅµÄ¹Åè°ìÌÐ¥Û¥é¥óÀé½©ÅìÌî¹¬¼£¸åÆ£µ±´ðÂìÂô¥«¥ì¥ó°ëÌîµ®Íý»Ò¡ÚÊÛ¸î»Î¡ÛËÌÂ¼À²ÃË½»ÅÄÍµ»Ò´Ý»³ÏÂÌé¶¶²¼Å°¡Ú¥¢