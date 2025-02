【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MVでは陽の光が届かない陰で自分を押し殺していたメンバーたちが、超特急で加速して光の先へ飛び出していく姿を表現 ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」のMVが公開された。 1月31日にリリースされた本楽曲は、『No No Girls THE FINAL』最終審査のグル