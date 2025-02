オーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」のMusic Videoが9日午後10時に公開された。【動画】光の先へ飛び出し…HANAのプレデビュー曲「Drop」MV1月31日にリリースされた本楽曲は、『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあり、ただの平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い、自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い