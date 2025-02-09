¤¤¤ÞÍÍ¡¹¤ÊÉÊ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÊ¼ï¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºë¶Ì¸©¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÅÔÆâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡Ä¡Èºë¶Ì¥¤¥Á¥´¡ÉÇä¤ê¾ì³ÈÂçÃæ¡ªºë¶Ì¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Î¥¤¥Á¥´¤¬ÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤Î¥¤¥Á¥´¤¬¤º¤é¤ê¡ª¤³¤ÎÆü¤Ï6¼ïÎà¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¡ÖÀÎ¤Ï2¡Á3¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ