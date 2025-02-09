¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤òÆüº¢¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¾õ¶·¤Ø´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¡Ö¸òºÝ¤Ç¤­¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤ò»ý¤Ã¤Æ