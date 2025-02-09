¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡Û½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬2·î9Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡Èyattokosa¡È Tour 2024-25¡ãkibi¡ä¡×¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤òÌ¾¸Å²°¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¼«¿È¤ÇÎý¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î±é½Ð¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¡Ê2·î2Æü¡¦Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¢¡¡È²Î¼ê¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡É¤ÎÀ¤³¦É½¸½2016