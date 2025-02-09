¥¦¥§¥Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥®¥Õ¥È¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤ò¤â¤Ä¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂ©»Ò¤Î·ëº§Áê¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤Ç¤â¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¿Æ¤âÄ´ºº¤Ï2024Ç¯12·î27Æü¤«¤é2025Ç¯1·î9Æü¡¢Â©»Ò¤ò¤â¤Ä30¡Á70Âå¤Î¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£293¿Í¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷À­¤ÎÆÃÄ§¡×¤òÊ¹