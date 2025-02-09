Á°ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¦ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äDeNA¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¹âÌÚË­»á¡Ê66¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¸ø¼°YouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÌî¼ê¤ËDeNA¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¹âÌÚ»á¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖËÒ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡£´Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÕÊý¸þ¤Ë¤âÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤Æ¤ä¤Ï