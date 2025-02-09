²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï2·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¹ø¥Ñ¥ó¤³¤¨¤Æ¡¢¥±¥Ä¥Ñ¥ó¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥°É÷°áÁõ¤òÈäÏª¡Û¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¶±ÑÍºº×¡ª¡ª¡ªº£Ç¯¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªº£²ó¤ÎTrust last!!!¤Ï¡¢¥®¡¼¥Ä¤È¶¦¤ËÀï¤¦Àï»Î¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦ ¥È¡¼¥é¡¼¥¹¥È¥é¥¹¡ªºÇ