²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å(29)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥ó¥¯¡¢¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦ÆüËÜÀï¤Ç¤Ï±¦WB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö