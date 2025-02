キックオフイベントに水谷社長や松田フットボール本部長が出席ガンバ大阪は2月9日、本拠地のパナソニックスタジアム大阪でキックオフイベントを開催した。水谷尚人社長や松田浩フットボール本部長らが出席。水谷社長は今季のスローガンを引き続き「BE THE HEAT, BE THE HEART」「青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる」であると発表し、松田本部長は今季の編成について言及した。1月に就任したばかりの水谷社長はこれまで