ÇµÌÚºä46¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤â¤á¤¶¤Þ¤·¤¤µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ëÈà½÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢ÇÐÍ¥¶È¤È°¦¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¡£¿´¤ÎºäÆ»¤ò¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Àµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤µ¤ó¤¬¤æ¤¯¡£À¶Á¿¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊºäÆ»¤òÈù¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¾å¤ë¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÍê¤â¤·¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë