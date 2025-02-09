2025Ç¯¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬2025Ç¯1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤òÈ¯É½¡£µ­Ï¿¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FIFA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï5863·ï¤Î¹ñºÝ°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤ò20%¤â¾å²ó¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï23²¯5000Ëü¥É¥ë(Ìó3557²¯±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤â1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÇ