ÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡Ê24¡Ë¤Î¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡Ö¥è¡¼¥À¡×¡Ê2·î12Æü¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤Î¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×À¸ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÎÂè3ÃÆÆÃÅµ¤È¤Ê¤ëÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬9Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£11Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤«¤é¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ç¡¢Æ±¼Ì¿¿½¸¤Î3²óÌÜ¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®Æü11Æü¤Î24»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Í½Ìó¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ëÆÃÅµ¤Î¡ÖÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·B3¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Î²èÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¥í¥±