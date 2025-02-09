ANA X¤Ï¡¢ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¤Î¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢2·î7Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯»¥ËÚ2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥½¥é¥ê¥¢À¾Å´¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚÇñ¡Ë¤¬25,400±ß¤«¤é¡¢²­Æì3Æü´Ö¡Ê3Ì¾1¼¼¡¢ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëËüºÂ¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥ÈÇñ¡Ë¤¬44,800±ß¤«¤é¡¢Âçºå2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºåÇñ¡Ë¤¬37,700±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£ÂÐ¾Ý½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï2·î8Æü