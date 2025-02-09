¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²èÎ®½Ð¤Î´íµ¡!?¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ë¬ÌäÀè¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÁÛÁü¤¹¤ëÎ®½ÐÆ°²è¡Êº¸¡Ë¤ÈËÜ¿Í¤Î¶²¤ì¤ëÎ®½ÐÆ°²è¡Ê°Ë¿¥¤ÎX@iorimoe_five¤è¤ê¡Ë¡ÖÂæÏÑÈÇ¥³¥ß¥±¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFancy Frontier¡×¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ë¿¥¤Ï¡¢¡ÖÈáÊó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö°Ë¿¥¤â¤¨¡¢Osmo PocketÊ¶¼º¡£Ì¤¸ø³«±ÇÁüÎ®½Ð¤Î´íµ¡¤Ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£?Osmo Pocket?