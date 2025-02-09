»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤­¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç2023Ç¯7·î¡¢Æ¬Éô¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ­¡ÊÅö»þ62¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»¦¿Í¤Û¤¦½õ¤ä»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤ÎÅÄÂ¼½¤Èï¹ð¡Ê61¡Ë¤Î9²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤¬2·î6Æü¤Ë»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï½¤Èï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏºÛÈ½´±¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÎÜÆàÈï¹ð¤Ï»àÂÎ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¡× ¢¡ºÛÈ½´±¤«¤é¤Î¼ÁÌäQ. ¥Ê¥¤¥Õ¤òÊ£¿ôËÜÇã¤Ã¤Æ