Ë­Ç¯¤òµ§¤ë±üÇ½ÅÐ¤ÎÇÀ¹Ìµ·Îé¡Ö¤¢¤¨¤Î¤³¤È¡×¤¬9Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô»°°æÄ®¤Ç¤Ï¡¢°ìÌÌ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ñ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÅÄ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤«¤ß¤·¤â»Ñ¤Î¾®»³±É¤µ¤ó¤¬¡ÖÅÄ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ò°ÆÆâ¤·¤ÆÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿=2025Ç¯2·î9Æü¸á¸å1»þ3Ê¬¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô»°°æÄ®¡¢¾åÅÄ¿¿Í³Èþ»£±Æ¡Ö¤¢¤¨¡×¤Ï¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢¡Ö¤³¤È¡×¤Ïº×¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£12·î5Æü¤ËÅÄ¤Î¿ÀÍÍ¤òÅÄ¤ó¤Ü¤«¤é¼«Âð¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤äÉ÷Ï¤¤Ç¤â¤Æ¤Ê