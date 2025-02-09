Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øag_per_bordercollie¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÎ¥¤ì¤Ê¤¤¥ï¥ó¥³¤Î¤ª»Ñ¡£¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢µ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö´Å¤¨¤óË·¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§½÷¤Î»Ò¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸¤¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¡Û ÃçÎÉ¤·»ÐËå♡ Åê¹Æ¼ç¤µ