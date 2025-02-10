メル・ギブソン＆ダニー・グローヴァー主演の人気シリーズ『リーサル・ウェポン』第5作は、脚本の開発段階でなんらかのトラブルが発生しているようだ。オリジナル版の脚本家シェーン・ブラックが、米にて明かした。 『リーサル・ウェポン』シリーズは、麻薬課から殺人課に異動してきたリッグスと、ダニー・グローヴァー扮するロサンゼルス市警本部捜査第一課