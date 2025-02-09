¡ÚDMMÄÌÈÎ¡§¥¬¥ó¥×¥é¾¦ÉÊ¡Û 2·î9Æü ºÆ³« DMMÄÌÈÎ¤Ë¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡ÖRG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾ðÊó¤ÏÄÉ¤Ã¤Æµ­ºÜ¤¹¤ë¡£