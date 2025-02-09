¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Mrs. GREEN APPLE¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÉñÂæ°§»¢¤ÎÍÍ»Ò¤òÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î±Ç²è´Û¤ØÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü 2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡Ø¥¼¥ó¥¸¥óÌ¤Åþ¤È¥ô¥§¥ë¥È¥é¥¦¥à～ÌÃÌÃÊÔ～¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¥È¥ìー¥éー¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Î¤Ù15Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Á´26¶Ê¤ò³À´Ö¸«¤ë