¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¡¢¥É¥à¥É¥à¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î4¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿·¥Õ¥¡¡¼¥àµå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×Æâ¤Î2³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖG¡ßDOMDOM(¥¸¡¼¡¦¥É¥à¥É¥à¡¢°Ê²¼¥¸¡¼¥É¥à)¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û(º¸)¥Ò゙¥Ã¥¯゙¥·゙¡¼¥È゙¥à¥Ï゙¡¼¥«゙¡¼¡¢(±¦)¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¼êºî¤ê¸ü¾Æ¤­¤¿