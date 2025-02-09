¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë¡×¤ÎÊý¸þÌó5²¯6700Ëü¸÷Ç¯Àè¤Î¶ä²Ï¡ÖLEDA 1313424¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´ÉôÊ¬¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤Î¤Ï¡¢´ö¤Ä¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¹½Â¤¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¡¢Á´Éô¤Ç¤¤¤¯¤Ä³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤ÎÁÝÅ·´ÑÂ¬ÍÑ¹âÀ­Ç½¥«¥á¥é¡ÊACS¡Ë¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¶ä²Ï¡ÖLEDA 1313424¡×¡ÊCredit: NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)¡Ë¡ÛÀµ²ò¤Ï9¤Ä¡£°ìÈÖ³°Â¦¤Î¤È¤Æ¤âÃ¸¤¤¥ê¥ó¥°¤â´Þ¤á