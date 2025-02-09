6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÇÐÍ¥¡¦Ê¡ËÜè½»Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡Ê3·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼¿§¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤³¤ÎÆü¤Ï2·î14Æü¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤éÃËÀ­¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤¬¡£Ê¡ËÜ¤È¡¢¶¦±é¤¹¤ëº´¡¹ÌÚ´õ¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥±¡¼¥­¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¡Ê´õ¤µ