¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡£¤­¤ç¤¦¡Ê9Æü¡ËÇ®¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤¿¤Á¤¬±þ±çÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û15Æü¥Ûー¥à¤ÇJ1³«ËëÀï¤ËÄ©¤à ¡È¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡É ¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤é¤¬±þ±çÎý½¬¡Ö¢ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥¸¤Î¤¿¤á¡×¡Ú²¬»³¡Û ¡Ö¤­¤ç¤¦¡ÊÀ¼¤ò¡Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Íè½µ³«ËëÀï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¼¤À¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡× JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹