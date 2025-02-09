¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¦SB¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¬¡¢8Æü¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¤Î¡È¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ËÎ×¤ó¤À¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£Á°Àá¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2°Ì¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ø1¡Ù¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢35Ê¬¤ËMF¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Î