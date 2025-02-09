¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬5Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó(º¸¤«¤é¶â»Ò¤­¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¿®»Ò)¡û¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø·¸À­¤ËÊÑ²½¡Ö3¡Á4Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡Ä¡×ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2024Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×(¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹Ä´¤Ù)¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Ñ¡¼¤Æ