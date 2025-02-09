¸¤ÍÑ¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¾²¤äÍî¤ÁÃå¤¯¾ì½ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤Î¤³¤È¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥Ñ¥Ô¡¼´ü¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¡¢Î±¼éÈÖÃæ¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤­¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥±¥¬¤ä»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢Í­ÍÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¢¡¢³«¤¤¤Æ¤ë¡©¡×Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤ò½Ð¤¿»Ò¸¤¤µ¤ó¡Ä¤½¤Î¸å¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡ª¡Ö¡Ú¤ï¤¿Êó¡Û¤ï¤¿¤Ü¤¦¥Ï¥¦¥¹