ºë¶Ì¡½BLÅìµþ¸åÈ¾¡¢¼«¿È2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ëºë¶Ì¡¦ÃÝ»³¡á·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎNTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè7ÀáºÇ½ªÆü¤Ï9Æü¡¢ºë¶Ì¡¦·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤Îºë¶Ì¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¤ÎBLÅìµþ¤È28¡½28¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£BLÅìµþ¤Ï5¾¡1Ê¬¤±1ÇÔ¡£ÁêÌÏ¸¶¤Ï¥È¥è¥¿¤Ë44¡½40¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ï1¾¡1Ê¬¤±5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£