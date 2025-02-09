½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢7Åï¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ»Ô¿Î°æÅÄÊ¡Åç¤ÎËÙ°æÁ±Íº¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¡¢9Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡Ö¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ÆÎÙ¤Î½»Âð¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤È¾®²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ7Åï¤¬¾Æ¤±¡¢²Ð¸µ¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤Èµß½õ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤·ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£