¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎG1¡ÖÂè68²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ6R¡¢G1½é½Ð¾ì¤ÎÌîÅÄºÌ²Ã¡Ê21¡á»³¸ý¡Ë¤¬2ÁöÌÜ¤ÇÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£º¸ÎÙ¤ÎÄ¹Èø¾ÏÊ¿¤¬¹¶¤á¤ëÅ¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ5¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Î·þ¤êº¹¤·¡£Æ»Ãæ¤Ï¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ÏÀ¾ÅçµÁÂ§¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ÇºÆµÕÅ¾¡£»Õ¾¢¤Î¸þ°æÈþÎë¤¬2002Ç¯2·î26Æü¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆÁ»³¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¿å¿Àº×¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¤Î»þ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë1Ç¯Á°¤Ç