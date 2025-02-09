ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ­¤Ï·³¤ÎÁÏÀß77Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÀâ¤·¡¢³Ë³«È¯¤ò´Þ¤àÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬8Æü¡¢·³¤ÎÁÏÀß77Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñËÉ¾Ê¤Ç±éÀâ¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë³ËÀïÁèÌÏµ¼±é½¬¤¬Ä«Á¯È¾Åç¤Î·³»öÅªÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò¾·¤­¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´´Ä¶­¤Ë½ÅÂç¤ÊÄ©Àï¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·×