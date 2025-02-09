º£Ç¯¤ÎR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÈá´ê¤Î·è¾¡½é¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡È¥«¥ë¥È·Ý¿Í¡É¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÆ±´ü¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê55¡Ë¤«¤é¡¢¼òÊÊ¤Î°­¤µ¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï1989Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Ç¡¢1ºÐÇ¯Îð¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤ÆNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ØÆþ³Ø¡£NSCÂçºå8´ü¤Ç¤ÏÀé¸¶·»Äï¡¢FUJIWARA¤é¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãë´Ö¤Ï·úÃÛ¶È¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤éÄê