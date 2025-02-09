¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë½÷»Ò·è¾¡¤Ï¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤ò±äÄ¹»àÆ®¤ÎËö¤Ë8¡½7¤Ç²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿SC·Ú°æÂô¥¯¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Çº£Âç²ñ3°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦¡£ÂåÉ½¸õ